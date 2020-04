Nzonzi può restare al Rennes: con la qualificazione Champions scatta l’estensione del prestito

Uno degli obiettivi principali di quest’estate di Gianluca Petrachi sarà quello di abbassare il monte ingaggi. Il ds dovrà cercare di sfoltire la rosa da tutti gli esuberi che gravano sul bilancio societario: per questo motivo molti giocatori come Javier Pastore potrebbero lasciare Trigoria nei prossimi mesi. Il compito di Petrachi però non è finito qui, perché bisognerà pensare anche a tutti i giocatori attualmente in prestito che potrebbero far ritorno alla base. Uno di questo è Steven Nzonzi con i suoi circa 6 milioni lordi di stipendio all’anno. Il centrocampista aveva iniziato la stagione al Galatasary, ma, dopo essere stato messo fuori rosa per delle liti all’interno dello spogliatoio, a gennaio si è trasferito nuovamente in prestito al Rennes.

Questa volta la sua avventura potrebbe non finire dopo soli sei mesi. In caso di qualificazione alla prossima Champions League infatti scatterebbe in automatico l’estensione del prestito anche per la prossima stagione. A rivelarlo è lo stesso allenatore Julien Stéphan ai microfoni di L’Equipe 21: “L’accordo contrattuale con Steven è molto semplice. Se alla fine dell’anno saremo tra i primi tre, il suo prestito sarà automaticamente esteso. In caso contrario, sarà di nuovo sul mercato: appartiene alla Roma e nella prossima stagione noi non avremo più il controllo su di lui“. L’ipotesi quindi è plausibile ma non sicura: Attualmente i bretoni sono al terzo posto che garantisce però solo l’accesso ai preliminari. La Roma quindi, per alleggerire il proprio bilancio, ha davanti tre possibili scenari. 1) La Ligue 1 non riparte e il Rennes essendo terzo è obbligato a prolungare il prestito. 2) La Ligue 1 ricomincia e il Rennes mantiene la sua posizione in classifica, così facendo potrà rinnovare l’accordo con i giallorossi per il classe ’88. 3) La Ligue 1 non si ferma qui ma a fine stagione la squadra di Stéphan non è più tra le prime tre e quindi il prestito di Nzonzi non sarà rinnovato in automatico. Sicuramente le prime due ipotesi sono le più congeniali per le casse della Roma.