Mercato, l’ex Roma Iturbe torna in Italia: visite mediche con il Genoa

Juan Manuel Iturbe torna in Italia. Come riporta Sky Sport, l’ex calciatore della Roma è arrivato questa mattina presso il Baluardo di Genova per sottoporsi alle visite mediche di rito con i rossoblù. Un ultimo step prima di apporre la propria firma sul contratto. Il paraguaiano, nell’ultima stagione al Pumas in Messico (20 partite e 2 gol), arriva sulla base di un prestito con diritto di riscatto, pronto a diventare obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze, a circa 4 milioni di euro.