Ieri a Ciampino insieme a Rodrigo Mora è spuntato anche il procuratore Jorge Mendes, uno degli agenti più potenti al mondo che ha sotto il suo controllo i migliori calciatori in Europa. Nella trattativa col Porto ha svolto un ruolo fondamentale ed è voluto essere al fianco del classe 2007 nel giorno dell'arrivo nella Capitale. Ieri, dopo le visite mediche del giocatore, i due hanno cenato insieme a Roma mentre oggi sarà a Trigoria per la firma sul contratto. Si parlerà di Leao con D'Amico? Difficile. Il calciatore è stato offerto da diverse settimane, ma è una pista che non si è mai scaldata e difficilmente accadrà il contrario. Costi troppo elevati sia per il cartellino che per l'ingaggio e il portoghese probabilmente andrà fuori dall'Italia. Mendes in giornata sarà a Milan per parlare con i rossoneri.