Mbappé ci sarà. E sarà subito titolare. L'infortunio rimediato contro la Turchia aveva fatto scattare l'allarme, sia a Madrid che in Francia. Ma a distanza di due settimane, il problema al ginocchio sinistro sembra già un ricordo. Come riporta Diario AS, il francese si allena da giorni con il gruppo e Mourinho ha deciso di non aspettare oltre. Mbappé sarà in campo dal primo minuto contro il Villarreal. Nessuna gestione in vista della Roma, dunque. Mou vuole ritrovare subito il suo attaccante e testarne le condizioni in partita, prima della sfida dell'Olimpico. L'obiettivo è quello di fargli riassaporare subito il campo. Senza perdere tempo. Ma non è l'unica buona notizia per il Real. Anche Valverde ha recuperato e ci sarà contro i giallorossi. L'appuntamento è per mercoledì 14 ottobre. Due ritorni importanti per Mourinho, una notizia in più per Gasperini. Che adesso sa di dover fare i conti anche con Mbappé. Kylian è pronto. Gasp studia come fermarlo.