Mbappé e Koné si conoscono bene. Sono compagni in Nazionale, si vogliono bene e negli anni hanno stretto un rapporto speciale. Tanto da concedersi anche qualche scherzo prima di una partita importante come Roma-Real Madrid. E a farne le spese, questa volta, sono stati anche due bambini. Poco prima del fischio d'inizio, nel tunnel dell'Olimpico, l'attaccante francese ha dato una spinta amichevole al centrocampista giallorosso. Un gesto ironico, che ha sorpreso soprattutto i due ragazzini che i campioni portavano per mano verso il campo. Tra loro c'era anche Leonardo Cerci, figlio di Alessio, ex calciatore della Roma, entrato nella scuola calcio giallorossa lo scorso anno. A spiegare il motivo del siparietto è stato lo stesso Mbappé, ripreso dalle telecamere di Dazn Spagna: nessuna provocazione, soltanto uno scherzo tra due amici che si conoscono da tempo. I sorrisi, però, hanno lasciato presto spazio alla preoccupazione. Perché Mbappé è stato anche tra i primi a sincerarsi delle condizioni di Koné quando il centrocampista romanista si è fermato in lacrime per il problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo dopo appena 17 minuti. Una serata che poteva vedere il francese della Roma protagonista e che, invece, si è trasformata in una notte amara.