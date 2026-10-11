Giacchetta elegante, camicia bianca sotto. Così si è presentato Totti al suo primo appuntamento interno con la Maxima Roma. Francesco, advisor della squadra di pallacanestro, ha parlato delle sue prime impressioni a pochi minuti dall'inizio del derby contro la BC Roma. Ecco le sue parole rilasciate a Sky:

Francesco, un primo bilancio con la pallacanestro e come ti ha convinto Matiasic ad accettare. "Mi ha convinto subito, il primo giorno in cui ci siamo visti. Lui era pronto, ha valori e principi di una persona che voleva conoscermi. Mi ha disegnato il progetto e mi ha integrato. Sono contento di essere qui".

Come è il tuo rapporto con i giocatori? Ti hanno già sfidato a canestro? "Abbiamo tempo, adesso pensiamo a questa partita. È la prima in casa, un derby è sempre un derby. Spero che possa vincere il pubblico, perché Roma lo merita".

Ti è capitato di vedere l'Nba? Cosa ti sorprende e che differenze ci sono con il basket italiano? "Sono due cose diverse, in America è più show. È molto bello ed emozionante. Io spero che in Italia si voglia portare questa ambizione che c'è in America".

Poi l'obiettivo, detto senza giri di parole. "Il sogno è portare la Maxima Roma al massimo".