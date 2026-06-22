Il centrocampista si sta godendo delle settimane di relax in vista del ritiro che inizierà il 13 luglio
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Un tranquillo pomeriggio al mare con Maurizio Mattioli e Niccolò Pisilli. L'attore comico di fede romanista ha pubblicato sul suo account social una foto insieme al centrocampista giallorosso attualmente in vacanza. Nei commenti sono subito arrivati i messaggi dei tifosi romanisti che hanno scritto: "Due pezzi di Roma nostra". Altri giorni di relax meritati per Pisilli che è tornato dalle Bahamas ed si sta già preparando per una stagione da Champions e l'inizio del ritiro della Roma fissato al 13 luglio.
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