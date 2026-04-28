Donyell Malen continua a strappare consensi e applausi, arrivato ormai a quota 11 gol in campionato da gennaio. Ma oltre ai numeri, c'è la sensazione continua di dominio rispetto agli altri giocatori in campo, un'elettricità particolare. Alessandro Matri, a 'Dazn', ha fatto il suo paragone: "Secondo me ha una certa somiglianza con Tevez. Nella cattiveria, nell'intenzione, sa già cosa fare quando gli arriva il pallone, anche lo stop in direzione della porta, perché vede lo spazio. Carlos era un giocatore totale, è sopra Malen, ma nella cattiveria, nelle movenze, nella voglia di fare gol e anche negli assist lo ricorda".
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forzaroma news as roma Matri pazzo di Malen: “Cattiveria e qualità, mi ricorda Tevez”
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Matri pazzo di Malen: “Cattiveria e qualità, mi ricorda Tevez”
L'ex attaccante avvicina l'olandese della Roma a una leggenda del calcio argentino che in Europa ha fatto meraviglie
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