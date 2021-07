Matias Vina: la scheda

Il tecnico dell'Under 20 dell'Uruguay aveva sottolineato la grande propensione alla corsa e al sacrificio del terzino

Redazione

Matias Nicolas Vina Susperruguy in pochi giorni è passato da suggestione come sostituto di Spinazzola a certezza per la Roma. Nato il 9 novembre 1997 a Empalme Olmos in Uruguay, Vina cresce in patria tra le fila delle giovanili del Nacional, dove esordisce in prima squadra nell’aprile del 2017 all’età di 19 anni, con la quale ha confezione 47 presenze e 5 gol. Prima dell’esordio con il Nacional, il terzino si era tolto un’altra grande soddisfazione con la propria Nazionale, vincendo il campionato sudamericano Under 20 l’11 febbraio.

Lo stesso Fabian Coito, l’allenatore con cui ha vinto l’Under 20, ne ha sottolineato la propensione alla corsa e al sacrificio, due caratteristiche che fanno di Vina un esterno dotato di grande gamba e capacità di arrivare sul fondo per crossare. Doti che hanno convinto José Mourinho a premere per il suo acquisto visto come perfetto sostituto di Leonardo Spinazzola. Legato alla famiglia e con grande dedizione al lavoro, Vina non aveva iniziato al meglio la sua avventura nelle giovanili del Nacional, rimediando una grave frattura alla clavicola nel primo allenamento. Nonostante ciò, Matias non si è mai abbattuto, svegliandosi tutti i giorni alle 5 del mattino per fare fisioterapia senza poi perdere neanche un giorno di scuola. Nel corso dei suoi anni al Nacional Vina ha dimostrato una crescita esponenziale e nel 2020, dopo aver vinto scudetto e coppa nazionale con il club di Montevideo, è stato acquistato per 5 milioni dal Palmeiras. Con i brasiliani non perde l’abitudine al successo, centrando subito il double Coppa del Brasile-Coppa Libertadores, disputando poi sempre da titolare le cinque partire nell’ultima Copa America dall’Uruguay, con la Celeste eliminata ai rigori nei quarti dalla Colombia.

Settimo uruguaiano nella storia della Roma dopo Ghiggia, Schiaffino, Fonseca, Guigou, Goicoechea e Nico Lopez, l’Italia sembrava scritta nel destino di Matias Vina: nato infatti da una famiglia di origini italiane, nel gennaio del 2020 era finito nel mirino di Juventus e Milan, con i rossoneri che sono stati ad un passo dal suo acquisto per sostituire il partente Ricardo Rodriguez. Dopo aver vinto il campionato sudamericano U20 nel 2017, Vina ha poi affrontato l’Italia nel Mondiale pari età lo stesso anno: il 21 maggio, nella partita della fase a gironi, Vina non era sceso in campo nella vittoria della Celeste per 1-0, mentre era tra i titolari nella finalina per il terzo posto vinta dagli Azzurri ai rigori. Un ‘fil rouge’ lega però Vina alla Roma, anzi, un ‘fil jaune-rouge’: nell’anno della sua nascita, il 1997, un altro terzino sudamericano passò dal Palmeiras alla Roma: Marcos Cafu.

Matteo Lagrasta