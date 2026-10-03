Che tra Gianluca Mancini e Marco Materazzi ci sia un rapporto speciale è cosa nota a tutti. Materazzi è da sempre l'idolo del difensore del Roma, che non a caso indossa il numero 23 sia in giallorosso sia in Nazionale. Interpellato al Festival di Trento sul miglior difensore della Serie A ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex Inter e campione del Mondo con l'Italia nel 2006 ha dimostrato tutto il suo affatto per Mancio. Mancini, infatti, è stato preferito nell'ordine a Bisseck, Rrahmani, Akanji, Chalobah, Pavlovic, Balerdi (ma con la giustificazione "Sapete che è un mio tifoso e che sono il suo idolo, quindi Mancini"), Ramon, Solet, Gila ("Non posso votare per un milanista"), Hermoso e Alaba ("Ancora non l'ho visto Alaba", ridendo). Poi, però, è stato il turno degli interisti e lì ha comandato il cuore: "Mancini o Stones? Stones, è interista". Il difensore inglese ha avuto la meglio anche su Scalvini e Bremer, ma si è dovuto arrendere davanti alla concorrenza di Bastoni.

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