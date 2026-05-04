Massara: “Non commento le parole di Gasperini. Ho sempre pensato al futuro della Roma”

Le sue parole: "La Roma è al centro di tutti i nostri pensieri, siamo veramente concentrati. Tutt'altra distrazione non sarebbe produttiva""

Redazione 4 maggio 2026 (modifica il 4 maggio 2026 | 20:21)

Frederic Massara ha parlato ai microfoni di SkySport prima dell'inizio del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

Le imperfezioni di Milan e Juventus vi danno la possibilità di un clamoroso rilancio: è una sorpresa o ve lo aspettavate? "Sono dei risultati che effettivamente tengono molto aperta la corsa alla Champions e noi siamo contenti di essere in questa corsa, vogliamo esserci fino alla fine. Sappiamo che abbiamo una gara molto difficile questa sera, per avvicinarle servirà una prestazione molto seria".

Sul suo futuro: lei sta lavorando o si sente un dirigente a termine nella Roma dei Friedkin? "Ho sempre lavorato pensando al presente e al futuro di questa squadra. In questo momento, ha detto bene Gasperini, siamo concentratissimi su queste partite perché possono determinare un futuro anche più interessante".

Lei che cosa auspica per il suo futuro? "Dal mio futuro mi aspetto un risultato importante questa sera e poi contro il Parma. Queste sono le cose che contano. I personalismi vanno messi da parte, c'è solamente la Roma. La Roma è al centro di tutti i nostri pensieri, siamo veramente concentrati. Tutt'altra distrazione non sarebbe produttiva".

MASSARA A DAZN

Per la prima volta vieni a parlare dopo tutto il trambusto. Che momento è stato sia umanamente che professionalmente "Mah. Lo viviamo con concentrazione sul presente. Abbiamo quattro gare per la Champions con la corsa che si è riaperta e vogliamo rimanerci fino fin fondo in corsa".

Gasperini ha detto che sportivamente non c'è stato feeling. Questa vicenda e l'addio di Ranieri hanno ripercussioni sul futuro? "Non voglio commentare. Il futuro della Roma viene progettato con la società e sarà roseo per questi colori".

Con Gasperini? "Lo stiamo facendo tutti. Però ribadisco che siamo concentrati su oggi con la Fiorentina che è molto insidiosa"

C'è una partita che incombe ed è decisiva. Ci sono giocatori in scadenza, che dobbiamo aspettarci? "Intanto il fatto che non ci siano comunicazioni vuol dire che ci sono dialoghi aperti. Sarete i primi ad essere informati ma ribadisco il mercato è cambiato e i calciatori arrivano in scadenza anche per trovare nuovi accordi e questo accade anche per i nostri"