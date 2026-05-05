Mancini supera Aldair: è il secondo difensore più prolifico nella storia della Roma

Gianluca Mancini entra ancora di più nella storia, almeno in quella recente, della Roma. Con il gol segnato ieri contro la Fiorentina, il centrale è salito a quota 21 reti con la maglia giallorossa, diventando il secondo difensore più prolifico nella storia del club. Superato un monumento come Aldair, fermo a 20. Davanti a lui resta soltanto Christian Panucci, primo con 31 gol. La prima rete di Mancini con la Roma risale al 2019, contro il Brescia, ma tra le più pesanti ci sono senza dubbio quella nel derby del 2024, il gol alla Juventus nel 2023 e le marcature nella doppia sfida europea contro il Milan. In questa speciale classifica figurano anche altri difensori che hanno scritto pagine importanti della storia giallorossa: Sebino Nela a quota 19, Vincent Candela a 16, Philippe Mexes a 15, fino a Juan, John Arne Riise e Walter Samuel, tutti con 11 gol.