Amantino Mancini, ex di Roma e Inter, è tornato a parlare dello scontro diretto di sabato scorso terminato 2-2 all'Olimpico. Una sfida spettacolare che alla fine ha dato indicazioni soprattutto a livello di campo. Il brasiliano ha rilasciato un'intervista a Tribuna.com, commentando la partita e allargando lo sguardo al campionato e agli obiettivi proprio di queste due squadre:

Roma-Inter 2-2: un risultato giusto? O una delle due squadre avrebbe meritato di più? "È stato senza dubbio il risultato più giusto; è stata una partita in cui la Roma ha fatto bene nel primo tempo, mentre l'Inter ha giocato meglio nel secondo".

Alla luce di questo scontro diretto e dell'andamento di inizio stagione, Roma e Inter lotteranno per lo Scudetto fino alla fine o vedi una terza incomoda? "Ci saranno altre squadre a lottare per lo Scudetto; credo che anche Napoli, Juventus e Milan possano competere per il titolo insieme a Roma e Inter. È un campionato lungo e c'è ancora molto calcio da giocare, ma ritengo che saranno queste cinque squadre a contendersi il titolo".

La Roma ha ridotto il divario con l'Inter? "La Roma si è rinforzata bene; è una squadra più competitiva, ma vedo ancora l'Inter leggermente avanti perché gioca insieme da più tempo come gruppo. Detto questo, la Roma è migliorata notevolmente rispetto all'anno scorso".

Cosa ne pensi di Dybala, che sta vivendo la stagione più costante della sua carriera? "Conosciamo la qualità e le doti tecniche di Dybala. Quando è in forma fisicamente e gioca con continuità, è un talento di livello mondiale. Fortunatamente per la Roma e per lui, quest'anno non ha subito infortuni e sta giocando davvero bene. È all'apice della sua carriera".

Per la terza partita di campionato consecutiva, l'Inter è andata sotto di due gol prima di rimontare. C'è un problema di approccio mentale alle partite? "L'Inter è in difficoltà in difesa; i numeri lo confermano. Subisce troppi gol e deve sistemare il reparto arretrato. Chivu lo sa bene; sa come risolvere la situazione. Non è la prima volta che accade: la squadra ha seri problemi difensivi".

Lautaro è tra i primi tre attaccanti al mondo? "Lautaro mi piace; è un giocatore fortissimo, sia fisicamente che tecnicamente, e sa come segnare. Per me rientra tra i cinque migliori attaccanti del mondo".

Il tuo connazionale Carlos Augusto resta una risorsa affidabile per l'Inter, pur non essendo un titolare fisso. Merita la convocazione in nazionale? "Carlos Augusto sta facendo bene; mi piacciono le sue caratteristiche. Prima o poi avrà la sua occasione con la nazionale brasiliana, perché sta offrendo ottime prestazioni. È un giocatore interessante che merita un'opportunità."