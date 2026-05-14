Al di là del caos per data e orario del derby, la settimana della stracittadina nella Capitale non è affatto come le altre. La sfida tra Roma e Lazio diventa l'argomento principale di chiacchiere, social e conversazioni tra amici o colleghi. Mancini e Pellegrini hanno deciso di vivere i giorni antecedenti al derby andando a cena fuori almeno in un paio di occasioni, non disdegnando però anche un gesto scaramantico. Il difensore e il centrocampista della Roma hanno mangiato nel noto ristorante di pesce di Gianni Micalusi, toccando la "pancia" al proprietario del locale. Un rito scaramantico, già più volte attuato da Mancini e Pellegrini, accompagnato dalla didascalia "Pronti per il derby".

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