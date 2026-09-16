Una giornata diversa per Gianluca Mancini, quella di ieri. Uscito da Trigoria al termine della ripresa degli allenamenti in vista del big-match contro l'Inter di sabato, il difensore giallorosso è stato fermato in macchina da alcuni bambini. I ragazzi, emozionatissimi, hanno chiesto al numero 23 un selfie, nonostante fossero al centro della carreggiata. Un gesto che Mancio ha comunque fatto con piacere, regalando ad alcuni piccoli tifosi un'emozione per sempre. Nel video pubblicato dal profilo Instagram Calciatori per Sbaglio, infatti, si vede i bambini abbracciarsi dopo il selfie con il difensore della Roma, colmi di gioia e di amore per i colori giallorossi. D'altronde Mancio nella Capitale è ormai di casa ed è uno dei giocatori in cui la piazza giallorossa si rivede maggiormente per grinta e attaccamento alla maglia.

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