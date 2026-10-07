Sono bastate poco meno di 24 ore ai tifosi della Roma per polverizzare i 3000 biglietti del settore ospiti dell'Old Trafford. Previsto un esodo giallorosso per la gara del 3 novembre contro il Manchester United. Sarà la quarta gara della 'Fase campionato' di Champions League. All'esordio la Roma ha pareggiato 1-1 contro il Fenerbahce in trasferta, poi nel mese di ottobre Dybala e compagni giocheranno all'Olimpico con il Real Madrid (14 ottobre) e lo Slovan Bratislava (20 ottobre). L'ultimo precedente con i Red Devils è quello del 2021 in Europa League. In Inghilterra la squadra di Fonseca fu sconfitta 6-2, al ritorno l'inutile vittoria per 3-2.