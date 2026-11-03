Un record positivo per i giallorossi di Gasperini e negativo per i Red Devils di Carrick, sempre più in crisi di risultati e col futuro in bilico

Redazione
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Manchester United-Roma, gli straordinari cori dei tifosi giallorossi al meeting point

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Matias Soulé e Donyell Malen. Due nomi che, purtroppo per i Red Devils e per fortuna della Roma, sono entrati nella storia del Manchester United. Mai nessuna squadra ospite infatti, come riporta OptaJoe, aveva segnato due gol in soli 17' all'Old Trafford in una grande competizione europea. Un record, in ogni caso, positivo per la Roma di Gasp e negativo per lo United di Carrick, sempre più in crisi e con il tecnico inglese sempre più vicino all'esonero.

Soulé Manchester United v AS Roma

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