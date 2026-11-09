Cristante: "Il rigore li ha ricaricati ma il contatto è leggero. La sconfitta è un peccato"

Il 3-2 in rimonta contro la Roma all'Old Trafford sembrava essere sintomo di un nuovo inizio per il Manchester United. Dopo la vittoria in Champions League contro i giallorossi di martedì, però, i Red Devils domenica hanno pareggiato 4-4 contro l'Aston Villa, rimontando dal 2-4 per i Villans grazie alle reti di Zirkzee e Dorgu in pieno recupero. Lo United, però, è ancora a 8 punti in classifica, a +1 sul Crystal Palace ultimo in Premier League. Per questo motivo, secondo The Athletic, la società sta discutendo seriamente l'esonero di Carrick. Attesa una decisione finale da parte della famiglia Glazer, azionista di maggioranza, e del co-proprietario Sir Jim Ratcliffe. I nomi dei possibili sostituti portano a Pochettino, Howe e Nagelsmann.