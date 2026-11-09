Al 13 dicembre, giorno del derby tra Roma e Lazio, manca poco più di un mese. Ma l'attesa cresce con il passare delle ore, anche guardando a una classifica che vede biancocelesti e giallorossi ai vertici della classifica, separati da appena due punti e con in mezzo l'Inter. Ma la formazione di Gasperini e quella di Gattuso, seppur profondamente diverse, sono anche le uniche squadre ancora imbattute in Serie A: 9 vittorie e 2 pareggi per i laziali, 8 successi e 3 pari per i romanisti. Secondo OptaPaolo, è la prima volta nella storia in cui due formazioni della stessa città sono rimaste imbattute nelle prime 11 giornate di Serie A. Le squadre capitoline, inoltre, condividono il primato dell'imbattibilità anche a livello europeo con le sole Bayern Monaco e Borussia Dortmund (6 vittorie e 3 pareggi per le due tedesche in Bundesliga). Nessun'altra squadra è ancora imbattuta negli altri top 3 campionati europei, vale a dire Premier League (l'Arsenal si è fermato a 9 successi e 1 sconfitta), Liga (il Barcellona ha a referto 11 vittorie e 1 ko) e Ligue 1 (PSG con 7 successi, 2 pari e 1 ko; il Lille 6, 3, 1).

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