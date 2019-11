Mamma Zaniolo ringrazia i tifosi del Napoli: “Quanta sportività in un calcio a volte malato”

Ieri mamma Francesca in tribuna con la figlia Benedetta ed alcune amiche e ha visto esultare Nicolò per la quarta volta consecutiva. Contro il Napoli Zaniolo ha infatti messo a segno il suo poker personale dopo le reti al Basaksehir, Milan e Udinese. Dopo aver postato il video di tutto lo stadio che urla il nome di Nicolò, Francesca Costa ha postato una story su Instagram con la quale ha voluto dire grazie i tifosi della Roma ma soprattutto quelli del Napoli: “Con questo post voglio ringraziare in primis i tifosi romanisti per i mille messaggi di stima verso Nicolò e tutta la mia famiglia, è veramente emozionante e incredibile sentire il vostro affetto. Inoltre volevo ringraziare tutti i tifosi napoletani che hanno speso due parole ed anche qualcosina in più, nonostante la delusione per il risultato, mostrando stima verso Nicolò, scrivendomi le cose più belle e genuine che un calcio a volte malato non lascia intravedere. Questo calcio si può solo amare. Grazie ancora per la vostra sportività”.