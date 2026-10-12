L'assioma di Daniele Orsato comincia a perder colpi. Le direttive su un calcio meno spezzettato e meno schiavo del Var hanno convinto tutti. Anche Simonelli, Gran capo della Lega di Serie A che però aveva avvisato: "Va bene tutto, purché ci sia uniformità tecnica" . Ecco, ieri, a Como e Lecce, questo non è avvenuto. Due episodi pressoché uguali sono stati trattati in maniera differente, inficiando su gara e risultato. L'espulsione di Malen, al netto della evidente trattenuta di Ramon prima, è tecnicamente corretta: gamba destra tesa, piede a martello, intervento che mette a repentaglio l’incolumità di Kaiki. Peccato che un paio d'ore dopo il collega Pairetto considerererà da giallo un’entrata di El Azzauzi ai danni di Ndri. Quasi identica a quella di Malen, anzi forse anche più vistosa. Il punto di impatto (sia lui, sia Malen “strisciano” l’avversario) è molto più alto, e fra l’altro ci arriva con due gambe. In più, in questo caso non c'era stata la minima trattenuta. Insomma: uniformità sì, ma in questo caso proprio no.