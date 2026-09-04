Se lo gode Gasperini che profetizza per lui addirittura più di 35 gol stagionali. Ma Bobby Malen sta facendo impazzire anche le migliaia di persone che giocano a Fantacalcio. Nelle statistiche riscontrate da diverse app legate al famoso gioco, infatti, l'olandese è pagato in media ben 236 crediti su 500. Una roba mai vista, nemmeno quando era sbarcato Cristiano Ronaldo. Non solo, perché l'inizio da urlo di Malen ha fatto riscontrare una media voto (bonus compresi) di 15,5 superando negli ultimi 10 anni un certo Paulo Dybala nella stagione 2017-2018, quando l'argentino esordì con una tripletta al Genoa. Una partenza boom per Bobby che fa seguito ai primi sei mesi dell'anno solare e che hanno portato Malen a toccare quota 19 gol in 20 partite. Sui social si sprecano video e meme di aste all'ultimo sangue proprio per acquistare il romanista.