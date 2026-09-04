Quarantaquattro gol in 75 partite. Non sono bastati. Anderson Talisca lascia il Fenerbahçe a sorpresa dopo due anni incredibili e il rinnovo arrivato appena sette mesi fa. Il brasiliano non ci sarà quindi contro la Roma nella gara di giovedì prossimo, ma un segnale era già arrivato quando era stato escluso 24 ore prima dalla lista Uefa. Il 3 settembre è arrivato infatti il comunicato che impone la cessione del brasiliano. Contratto risolto e una delle avventure più prolifiche degli ultimi anni del calcio turco consegnata improvvisamente agli archivi. Anche a inizio stagione Talisca aveva già messo insieme 5 gol in 7 presenze, risultando decisivo anche nella qualificazione ai play off del Fenerbahçe. Poi l'intoppo.

Per la stagione 2026-2027, la Federazione turca ha confermato la formula 10+4: i club possono inserire nella lista della prima squadra fino a 14 calciatori non eleggibili per la Nazionale turca, ma se vengono occupati tutti i posti almeno quattro devono essere nati dal 1° gennaio 2003 in avanti. Soltanto dieci stranieri, quindi, possono essere inseriti senza alcun vincolo anagrafico e il Fenerbahce ne ha presi altri: Greenwood, Akè e Lukaku su tutti. E allora? Talisca può rientrare negli obiettivi della Roma? Non proprio. Perché si parla di un accordo già raggiunto con l’Al-Jazira per due stagioni. A cifre ovviamente mostruose.