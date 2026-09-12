Donyell Malen continua a segnare e non ha intenzione di fermarsi. Cinque i gol nelle prime tre di campionato e lunedì a Torino vuole allungare sugli altri attaccanti. L'anno scorso nonostante l'arrivo a gennaio si era piazzato secondo alle spalle di Lautaro Martinez, quest'anno punta al gradino più alto del podio. Ciro Immobile - ai microfoni di Fantacalcio.it - ha detto la sua: "Probabilmente sarà lui a vincere. La partenza è da capocannoniere". L'ex Lazio ha vinto la classifica dei goleador quattro volte. Malen va a caccia della prima alla sua seconda stagione nel campionato italiano.