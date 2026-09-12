Domani la Juventus sfiderà il Sassuolo al Mapei Stadium, Spalletti e Aquilani si troveranno di fronte dopo aver lavorato insieme ai tempi della Roma. Il tecnico dei bianconeri in conferenza stampa ha elogiato l'ex centrocampista giallorosso. Queste le sue parole: "Avevo la percezione che potesse fare l'allenatore perché quando giocava nella Roma aveva già lo zaino pieno di qualità. Aveva questa interpretazione esclusiva dei palloni che gestiva e una grandissima personalità nonostante fosse molto giovane. Io queste soluzioni che lui dava alla squadra le vedo chiare ed evidenti nelle squadre che allena e ha allenato: non sono sorpreso e gli faccio i complimenti"