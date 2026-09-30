Donyell Malen ha conquistato Roma appena ha messo piede nella Capitale, lo scorso 14 gennaio. Dopo ormai nove mesi e mezzo, il bomber giallorosso può essere definito a tutti gli effetti romano. Non solo per la mole di gol e per il suo impatto nella Capitale, ma in generale per l'ambientamento in una piazza calda come quella romanista. E così ieri Donyell, prima dell'allenamento a Trigoria, si è recato a Ostia per qualche ora di relax, sfruttando il bel tempo di questo fine settembre. L'attaccante in questi giorni è al lavoro per lasciarsi definitivamente alle spalle il fastidio al ginocchio sinistro che lo ha costretto a dare forfait alla "nuova" Olanda di Xavi. L'obiettivo è tornare in campo subito, già contro il Como, con il rientro in gruppo atteso per l'inizio della prossima settimana. A condividere lo scatto allo stabilimento balneare La Nuova Pineta, Franco Petrini sul suo profilo Facebook.