Scavalcati anche Lautaro Martinez, Davide Frattesi e Giorgi Kvernadze. Donyell Malen ha ricominciato il suo campionato da dove aveva lasciato lo scorso maggio: sono già 6 gol nelle prime 5 giornate di Serie A, con una tripletta alla prima contro la Fiorentina. Per questo, l'attaccante olandese è stato votato da Assocalciatori e ha vinto il premio AIC per il calciatore di settembre della Serie A. Prestazioni "da videogioco" dell'ex Aston Villa che ora dovrà aiutare i giallorossi anche nella trasferta di Como e poi nella notte di Champions all'Olimpico contro il Real Madrid.