C'è un Bobby Malen con la Roma e un Donyell Malen con l'Olanda. Schierato fuori posizione, da esterno destro e non da punta, ma non solo. Lo stile di gioco degli Oranje di Koeman costringe il bomber giallorosso a giocare più lontano dall'area di rigore e dalla porta. E ovviamente, in queste condizioni, il rendimento di Malen non può essere dei migliori. Ma oltre all'attaccante della Roma, sono diversi i centravanti della Serie A ancora a secco in questo Mondiale. A cominciare da Lautaro Martinez, capocannoniere dell'ultimo campionato e autore di 17 reti con la maglia dell'Inter. Il Toro è a quota zero con l'Argentina nelle 2 gare finora disputate, al pari del francese Thuram (1 presenza di pochi minuti con Les Blues) che di gol in neroazzurro ne ha segnati 13. A secco anche Nico Paz (1 presenza), così come l'eliminato Yildiz con la Turchia. Gli unici attaccanti della Serie A ad andare a segno sono stati Leao del Milan (in gol contro l'Uzbekistan) e David della Juventus (tripletta al Qatar). Non qualificati o non convocati altri giocatori che completano la top-10 dei centravanti 'italiani' come Douvikas, Hojlund, Simeone, Krstovic e Davis.