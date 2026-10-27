Gasperini: "La Roma è uscita molto bene dagli ultimi big match. Il percorso è positivo"

Maldini ha guardato i compagni dalla panchina, fino al 70esimo, quando è entrato e ha siglato il gol del pareggio momentaneo del Cagliari. A poco è servito, ma anche stasera ha messo il suo timbro. Dopo il match, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole.

Che messaggio vi ha dato Pisacane dopo questa partita? Cosa è mancato nel finale? "Oggi è stata una partita fatta bene, ci è mancato l'ultimo pezzettino per poter portare a casa i punti".

Il suo ingresso ha spaccato la partita. Quanto fa bene vedere Frosinone e Cagliari affrontare le partite così? "Credo che sia la cosa più importante. Se vuoi vincere o fare punti in questi campi, barricarti è la peggiore delle ipotesi. Il mister è molto bravo in questo e ci dà una grande impronta".

Quanto siete contenti del ritorno di Trepy? "Siamo veramente felici e contenti che sia tornato, sta bene. Ha fatto un recupero davvero veloce. Lo coccoliamo, è giovane e forte. Lo aspettiamo ancora di più in campo".