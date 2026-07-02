Giovanni Malago, presidente della FIGC, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Tg2. Queste le parole sulla questione degli stadi in vista degli Europei del 2032:

A che punto siamo con il piano stadi per gli Europei del 2032? "Abbiamo avuto una riunione con chi, per conto dell'UEFA, è commissionato per il dossier di Euro 2032. Non possiamo permetterci di fare brutta figura. Siamo in compartecipazione con la Turchia, che ha forse già dieci stadi pronti. Noi entro il 31 luglio dobbiamo certificare di averne cinque che rispettano i requisiti dell'UEFA. Ora non ci sono, ma l'importante è che ci siano enti locali e federazione pronti a garantire che ci saranno".

I club di Serie A, compresa la Roma, daranno una mano al nuovo progetto della Federazione? "Chi ha avuto l'idea di coinvolgermi e candidarmi è stata la Lega Serie A, all'unanimità. Loro lo sanno. C'è la piena volontà a supportare un nuovo progetto della

FIGC”.