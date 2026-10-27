Lulli è la star del momento. In settimana è arrivato il rinnovo fino al 2031, oggi il gol e l'assist decisivo per ribaltare il vantaggio iniziale di Nzola. Un super momento per il giovane giallorosso. Ecco le sue parole a Dazn.

Ormai fa un gol a partita all'Olimpico? "E' un sogno, veramente. Sono molto contento. L'importante è restare con i piedi per terra, essere umile e continuare a lavorare. Sento la fiducia da parte di staff, mister, società e compagni. E' molto importante ed è il modo ideale per cercare di migliorare sempre".