Le sue parole: "Voglio continuare ad essere umile e continuare a lavorare"
Lulli, dalla Primavera al primo gol in Serie A: è lui la sliding door del mercato
Lulli è la star del momento. In settimana è arrivato il rinnovo fino al 2031, oggi il gol e l'assist decisivo per ribaltare il vantaggio iniziale di Nzola. Un super momento per il giovane giallorosso. Ecco le sue parole a Dazn.
Ormai fa un gol a partita all'Olimpico? "E' un sogno, veramente. Sono molto contento. L'importante è restare con i piedi per terra, essere umile e continuare a lavorare. Sento la fiducia da parte di staff, mister, società e compagni. E' molto importante ed è il modo ideale per cercare di migliorare sempre".
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