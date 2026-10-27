Wesley, stretching e recupero anche a casa: "Concentrati su ciò che conta davvero"

La Roma torna in campo all'Olimpico dopo il pareggio del Maradona contro il Napoli. Gasperini opta per diversi cambi anche in vista della gara di Udine nel weekend: in difesa c'è Koulierakis al posto di Hermoso, out Wesley per Lulli (fresco di rinnovo) e davanti Castro con Soulé e Pisilli - il più avanzato del centrocampo - alle sue spalle. Coppia Cristante-De Roon a centrocampo, mentre a sinistra torna Molina dal 1'.

Nzola su rigore, poi la Roma la ribalta con Lulli e Pisilli: a fine primo tempo è 2-1

Laparte bene e prova subito a chiudere il Cagliari nella sua area. Dopo un tiro da fuori di Koulierakis, èa sfiorare il gol su un'imbucata di Soulé: tiro forte e angolato, ma Caprile chiude bene col piede. L'episodio chearriva qualche istante dopo: corner sul primo palo del Cagliari,sul colpo di testa ravvicinato di Adopo. Per Feliciani inizialmente non c'è nulla, ma dopo un'l'arbitro assegna ilal Cagliari. Edal dischetto non sbaglia. La squadra direagisce immediatamente e trova ilcol secondo gol in Serie A di. Pennellata di Molina col destro edi Emanuele su cui Caprile può fare ben poco. Al 22' arriva anche il: buona manovra giallorossa,del solito Lulli su cui si avventache da pochi metri batte di nuovo Caprile. Nel finale alcunepericolose del Cagliari mettono in difficoltà la difesa della Roma, ma i giallorossi chiudono comunque il

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Maldini spaventa la Roma, ma il duo Mora-Malen affonda il Cagliari: alla fine è 4-2 Roma

Roma-Cagliari, il tabellino:

La Roma ricomincia con un solo cambio: in campoal posto di Molina. Il Cagliari prende un po' di campo a inizio ripresa echiama l'artiglieria:al 56' - con Pisilli che arretra in mediana dopo l'uscita di de Roon. La squadra di Pisacane continua a creare pericoli appoggiandosi su Nzola e Fadera,chiude bene gli spifferi soprattutto sulla corsia di destra. Si continua a giocare con une, a parte qualche fiammata di Malen e Mora, la Roma non riesce a rendersi pericolosa. All'82'trova il gol delche gela l'Olimpico sfruttando qualche distrazione di troppo della difesa giallorossa. Ma dall'86' cambia tutto dopo lo spavento per il 2-2:trova un gran gol (di testa) per il nuovo vantaggio e dopo due minuti arriva anche la rete del solito- sull'assist di uno scatenato Mora.: Gollini; Mancini, Ndicka, Koulierakis; Lulli, de Roon (55' Mora), Pisilli, Molina (46' Wesley); Soulé, Cristante; Castro (55' Malen).: Vasquez, De Marzi, Balerdi, Rensch, Ghilardi, Mora, Wesley, Hermoso, Malen, Arena, Camara.: Gasperini.

CAGLIARI (5-4-1): Caprile; Ze Pedro, Sugawara, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Deiola; Adopo, Fadera; Nzola. A disposizione: Sherri, Radunovic, Kofler, Aurelio, Liteta, Sulev, Fazzini, Gagliardini, Ciervo, Maldini, Carlos, Mendy, Trepy. Allenatore: Pisacane.

Marcatori - 6' Nzola, 11' Lulli. 21' Pisilli, 81' Maldini, 86' Mora, 88' Malen