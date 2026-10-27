Il classe 2007 domina il primo tempo, poi la risolvono Rodrigo e Bobby. Giallorossi imbattuti da 17 partite in campionato all'Olimpico
Wesley, stretching e recupero anche a casa: "Concentrati su ciò che conta davvero"
La Roma torna in campo all'Olimpico dopo il pareggio del Maradona contro il Napoli. Gasperini opta per diversi cambi anche in vista della gara di Udine nel weekend: in difesa c'è Koulierakis al posto di Hermoso, out Wesley per Lulli (fresco di rinnovo) e davanti Castro con Soulé e Pisilli - il più avanzato del centrocampo - alle sue spalle. Coppia Cristante-De Roon a centrocampo, mentre a sinistra torna Molina dal 1'.
Nzola su rigore, poi la Roma la ribalta con Lulli e Pisilli: a fine primo tempo è 2-1La Roma parte bene e prova subito a chiudere il Cagliari nella sua area. Dopo un tiro da fuori di Koulierakis, è Mancini a sfiorare il gol su un'imbucata di Soulé: tiro forte e angolato, ma Caprile chiude bene col piede. L'episodio che cambia il primo tempo arriva qualche istante dopo: corner sul primo palo del Cagliari, Pisilli devia col braccio sul colpo di testa ravvicinato di Adopo. Per Feliciani inizialmente non c'è nulla, ma dopo un'on-field review l'arbitro assegna il rigore al Cagliari. E Nzola dal dischetto non sbaglia. La squadra di Gasperini reagisce immediatamente e trova il pareggio dopo solo 5 minuti col secondo gol in Serie A di Lulli. Pennellata di Molina col destro e stacco da centravanti di Emanuele su cui Caprile può fare ben poco. Al 22' arriva anche il vantaggio: buona manovra giallorossa, cross basso del solito Lulli su cui si avventa Pisilli che da pochi metri batte di nuovo Caprile. Nel finale alcune ripartenze pericolose del Cagliari mettono in difficoltà la difesa della Roma, ma i giallorossi chiudono comunque il primo tempo avanti 2-1.
Maldini spaventa la Roma, ma il duo Mora-Malen affonda il Cagliari: alla fine è 4-2 RomaLa Roma ricomincia con un solo cambio: in campo Wesley al posto di Molina. Il Cagliari prende un po' di campo a inizio ripresa e Gasperini chiama l'artiglieria: dentro Malen e Mora al 56' - con Pisilli che arretra in mediana dopo l'uscita di de Roon. La squadra di Pisacane continua a creare pericoli appoggiandosi su Nzola e Fadera, Gollini chiude bene gli spifferi soprattutto sulla corsia di destra. Si continua a giocare con un ritmo più basso rispetto al primo tempo e, a parte qualche fiammata di Malen e Mora, la Roma non riesce a rendersi pericolosa. All'82' Maldini trova il gol del pareggio che gela l'Olimpico sfruttando qualche distrazione di troppo della difesa giallorossa. Ma dall'86' cambia tutto dopo lo spavento per il 2-2: Mora trova un gran gol (di testa) per il nuovo vantaggio e dopo due minuti arriva anche la rete del solito Bobby Malen per il 4-2 finale - sull'assist di uno scatenato Mora.
Roma-Cagliari, il tabellino:ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Koulierakis; Lulli, de Roon (55' Mora), Pisilli, Molina (46' Wesley); Soulé, Cristante; Castro (55' Malen). A disposizione: Vasquez, De Marzi, Balerdi, Rensch, Ghilardi, Mora, Wesley, Hermoso, Malen, Arena, Camara. Allenatore: Gasperini.
CAGLIARI (5-4-1): Caprile; Ze Pedro, Sugawara, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Deiola; Adopo, Fadera; Nzola. A disposizione: Sherri, Radunovic, Kofler, Aurelio, Liteta, Sulev, Fazzini, Gagliardini, Ciervo, Maldini, Carlos, Mendy, Trepy. Allenatore: Pisacane.
Marcatori - 6' Nzola, 11' Lulli. 21' Pisilli, 81' Maldini, 86' Mora, 88' Malen
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