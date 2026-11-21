Lulli è stato decisivo anche oggi. Il suo assist ha sbloccato una partita che fino a quel momento si era rivelata molto complicata. L'esterno sta dando continuità al percorso iniziato qualche mese fa e continua a raccoglierne i frutti. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.

Quattro gol di Malen: cosa ci può dire di lui? "E' un giocatore stupendo e una persona davvero tranquilla e alla mano, scherzosa. E' un giocatore davvero fantastico".

Quanto è importante per un esterno essere allenato da Gasperini? Cosa vi dà in più? "Il modo di giocare del mister aiuta molto noi esterni, sfrutta le nostre caratteristiche. E' un gioco che mi piace molto. Devo approcciare nel miglior modo possibile ogni partita e continuare così".

Con che entusiasmo andrete a giocare a Parigi dopo le delusioni con Real Madrid e Manchester United? "Sarà una partita fantastica, contro giocatori di altissimo livello. Dobbiamo affrontarla con tranquillità. Dobbiamo giocarcela come fosse una partita come le altre, cercando di non fare la fine di Manchester o di Roma-Real Madrid".

Le hanno mai detto che assomiglia a Cobolli? "Sì. Non sapevo fosse allo stadio oggi. Lo conosco".