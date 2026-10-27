Serata magica per Emanuele Lulli che nei primi 22 minuti di Roma-Cagliari ha trovato un gol e un assist. Il classe 2007 ha appena rinnovato fino al 2031 e il motivo è sotto gli occhi di tutti: nel primo tempo contro il Cagliari Lulli ha eguagliato i numeri di Xavi Espart, terzino del Barcellona, e insieme a lui è diventato l'unico difensore nato dal 2007 in poi con almeno 3 contributi gol (assist o reti) nella stagione in corso. Come riporta OptaPaolo, Espart ha registrato finora 2 assist e un gol, mentre per Lulli i numeri sono invertiti con già due reti all'attivo e l'assist per Pisilli di stasera. Un vero e proprio gioiello.