Mora e Malen ma soprattutto Pisilli e Lulli - oltre alla doppietta di Balerdi col Napoli: i giallorossi hanno armi segnare

Redazione
Screenshot 2026-10-26 230619

Wesley, stretching e recupero anche a casa: "Concentrati su ciò che conta davvero"

Scegli Forzaroma.info come fonte preferita su Google

La Roma vince e soprattutto continua a segnare: dopo il poker al Cagliari sono ben 23 i gol in campionato dopo sole 9 giornate. Un dato incredibile soprattutto se confrontato con lo scorso anno. Come riporta OptaPaolo, i giallorossi non superavano quota 20 reti a questo punto del campionato dalla stagione 2016-17 quando ne segnarono proprio 23 sotto la guida di Luciano Spalletti. Mora e Malen ma soprattutto Pisilli e Lulli - oltre alla doppietta di Balerdi col Napoli: la squadra di Gasperini ha armi infinite per segnare e battere gli avversari.

Mancini Lulli Roma Cagliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti