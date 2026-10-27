Mora e Malen ma soprattutto Pisilli e Lulli - oltre alla doppietta di Balerdi col Napoli: i giallorossi hanno armi segnare
Wesley, stretching e recupero anche a casa: "Concentrati su ciò che conta davvero"
La Roma vince e soprattutto continua a segnare: dopo il poker al Cagliari sono ben 23 i gol in campionato dopo sole 9 giornate. Un dato incredibile soprattutto se confrontato con lo scorso anno. Come riporta OptaPaolo, i giallorossi non superavano quota 20 reti a questo punto del campionato dalla stagione 2016-17 quando ne segnarono proprio 23 sotto la guida di Luciano Spalletti. Mora e Malen ma soprattutto Pisilli e Lulli - oltre alla doppietta di Balerdi col Napoli: la squadra di Gasperini ha armi infinite per segnare e battere gli avversari.
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