Lucescu elogia Mourinho: “Alla Roma per tornare a vincere”

"Per José il passaggio in giallorosso non è un passo indietro"

Che Mircea Lucescu abbia grande stima di José Mourinho non è una novità. Il tecnico romeno, ora alla guida della Dinamo Kiev, ha detto la sua sulla stagione 2021-2022 della Serie A in un'intervista a Tuttosport, ribadendo come l'allenatore portoghese potrà essere il vero e proprio colpo di mercato per la Roma: "Prima l'Italia era il campionato dei presidenti, in cui vinceva quello con più soldi. Adesso che in Serie A non ci si può più permettere giocatori da 100 milioni, si è giustamente puntato su allenatori di livello che dovranno costruirli. Sorpreso da Mourinho alla Roma? Non più di tanto. Sicuramente per José non è un passo indietro. Sono convinto che alla Roma possa tornare a vincere".