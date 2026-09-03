Il portiere della Roma fiero dei traguardi e del suo cammino con la maglia giallorossa. Manu Koné, invece, dà appuntamento ai tifosi per sabato
D'Amico ammette: "Numericamente in attacco siamo corti, ma potremo agire a gennaio"
Mile Svilar e Donyell Malen sono stati tra i protagonisti della serata di ieri al Gran Galà del Calcio, dove il portiere della Roma ha ricevuto il riconoscimento come miglior portiere della Serie A. Un premio celebrato anche sui social: l'estremo difensore giallorosso ha affidato a Instagram le sue emozioni, accompagnando le immagini della serata con un messaggio semplice ma significativo: "Grato per dove mi trovo e per la strada che sto percorrendo". Testa al campo invece per Manu Koné, che ha dato appuntamento a sabato per la partita con l'Atalanta.
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