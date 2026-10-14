Una notte da Champions. Stasera la Roma è pronta a vivere l'emozione di sfidare i migliori: all'Olimpico arriva il Real Madrid di José Mourinho. E non sarà una partita come le altre. Prima il saluto, poi il campo. Lo stadio si prepara a rendere omaggio allo Special One, concedendogli quell'addio che non ha mai avuto. Sarà un inizio emozionante, tra cori, striscioni e ricordi di un legame che a Roma non si è mai spezzato. Poi, però, ci saranno 90 minuti da giocare. E per una sera la Roma e José saranno avversari. Difficile anche solo immaginarlo, ma sarà così. Gasperini proverà a regalare un'altra notte da ricordare ai 67mila attesi all'Olimpico. L'obiettivo è fare l'impresa contro una delle squadre più forti al mondo. Sugli spalti, intanto, potrebbe esserci un tifoso speciale. Come riporta il Corriere dello Sport, i Friedkin hanno invitato Totti ad assistere alla sfida contro i Blancos. La presenza di Francesco è ancora da confermare, ma la sua eventuale partecipazione renderebbe ancora più speciale una serata già carica di emozioni.