Lo Stadio Olimpico è pronto a rifarsi il look in vista di Euro 2032. Come sottolineato da una nota di Sport e Salute, il progetto nasce con l'obiettivo di adeguare l'impianto agli standard UEFA, ma anche di trasformarlo in una struttura più moderna, capace di coinvolgere i cittadini durante tutto l'anno. Il progetto, da circa 150 milioni di euro, interesserà anche le aree esterne dell'Olimpico, oltre a prevedere un aumento della capienza fino a oltre 70mila posti a sedere. È prevista inoltre una riorganizzazione degli accessi e dei flussi degli spettatori, il potenziamento dei servizi e delle aree hospitality e un miglioramento della visibilità del terreno di gioco, uno dei principali punti deboli dell'impianto. L'inizio dei cantieri è previsto per l'estate del 2027 mentre la fine entro il 2030. Del progetto ha parlato Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, che ha così commentato: "Un grande progetto non si misura soltanto dall'ambizione della meta, ma dalla solidità delle fondamenta e dalla capacità di fare sistema e l'intervento sullo Stadio Olimpico dimostra come lo sport in Italia sia un motore industriale straordinario, capace di attrarre investimenti, generare valore e autofinanziarsi con una visione rigorosa di lungo periodo, come confermano i nostri piani economico-finanziari". Queste le prime parole di Mezzaroma che ha poi proseguito: "L'Olimpico è la casa dello sport azzurro e un contenitore di emozioni, non solo sportive: con questo intervento amplia la propria capacità di accogliere e di coinvolgere pubblico e tifosi, con spazi e servizi pensati per vivere lo stadio come un'esperienza completa. Uno stadio più moderno e più aperto attrae grandi eventi sportivi, musicali e di intrattenimento. Ogni evento genera emozioni e produce indotto, a beneficio della città, del territorio e dell'intero sistema sportivo. Questo progetto è frutto di un lavoro di squadra esemplare che dimostra come quando le istituzioni vanno nella stessa direzione, le grandi sfide del Paese diventano traguardi concreti". Mezzaroma ha poi concluso: "Non prepariamo soltanto l'Italia a un grande appuntamento internazionale, ma consegniamo alla Capitale e a tutto il Paese un'infrastruttura all'avanguardia e sostenibile, capace di produrre ricchezza, indotto ed energia positiva per i prossimi anni".