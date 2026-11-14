Matias Soulé brilla anche in nazionale. Nonostante la sconfitta dell'Argentina la stella della Roma è stato tra i migliori in campo nella ripresa. Quarantacinque i minuti in campo, ma l'Uruguay ha avuto la meglio vincendo 1-2: "Stiamo appena iniziando questo nuovo ciclo, tutti i ragazzi hanno fame. È la mia seconda convocazione, dobbiamo proseguire sulla strada dei più esperti. Questa sconfitta ci deve servire per ricaricare le energie e dare ancora di più". Cresce anche l'intesa con Nico Paz: "È un grande giocatore e giocare con lui mi fa piacere. Ha un'ottima tecnica". Una nuova coppia pronta a guidare l'Argentina orfana di Messi. E anche Enzo Fernandez li ha elogiati: "Questa squadra ha un grande futuro. Nico Pazi è un animale, Soulé la stessa cosa".