"Absolute cinema", quello che si è visto nel primo tempo all'Old Trafford. La Roma ha letteralmente dominato, portandosi avanti di due reti. E il bottino sarebbe potuto essere ancora più largo. Molto più largo. Poi, però, è arrivato il blackout: i giallorossi sono crollati sotto i colpi del pressing inglese e di una gestione arbitrale rivedibile. A festeggiare, alla fine, sono stati i Red Devils, mentre la Roma torna a casa con la consapevolezza di avere una squadra quasi perfetta. Quasi, perché qualcosa da sistemare c'è ancora. Al termine della partita, lo United ha voluto rincarare la dose sui social, prendendo in giro i giallorossi. Il club inglese ha pubblicato un post con tutte le vittorie ottenute contro la Roma, dal 7-1 fino al successo di ieri. "Absolute cinema", la didascalia scelta dai Red Devils. Una provocazione che arriva dopo la vittoria e che, considerando il momento attraversato dallo United (in zona retrocessione in Premier), suona anche piuttosto fuori logo.

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