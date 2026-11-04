Il déjà-vu, dal francese "già visto", è quella strana sensazione di vivere una situazione che sembra di aver già vissuto, anche se sai razionalmente che è la prima volta. La definizione è semplice. Eppure a volte il passato è stato vissuto davvero. Gasperini ieri sera ha rivissuto una notte che conosceva sulla pelle. Avanti di due contro il Manchester United, nel primo tempo. Gli era già successo. Era il 2021, con l’Atalanta. La sua Dea, come la Roma ieri, dominava e incantava. Due gol dopo appena 28 minuti. Dieci in più dei giallorossi. Pasalic e Demiral avevano aperto la strada ai sogni. Poi, come ieri, il blackout. E, caso strano, il gol dell’1-2 è arrivato al 53'. Come Fernandes ieri, come Rashford nel 2021. Poi Maguire e Cristiano Ronaldo, all’ultimo respiro, avevano dato a Gasp un colpo durissimo. Anche ieri stesso epilogo: una rimonta beffarda che ha spento i sogni di gloria della Roma. Cinque anni dopo, lo stesso incubo. Lo United resta una brutta bestia nera. Soprattutto a Old Trafford. Allora c’era Ronaldo a decidere le partite. Questa volta ci ha pensato Cunha. Cambiano i nomi, non il finale. Ora Gasp dovrà lavorare sulla testa dei suoi. Per dare una svolta anche in Europa.