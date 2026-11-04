Metà percorso andato. La Roma si ritrova nel mezzo: quattro partite disputate, quattro ancora da affrontare. Il bicchiere, al momento, è mezzo vuoto. La sconfitta contro il Manchester fa ancora male. E come potrebbe non farlo. Come col Real, i giallorossi erano avanti di due. Poi l’ennesimo blackout, che ha spento i sogni di una notte di gloria. Ma Gasp deve guardare avanti e pensare a come aggiustare la sua macchina. Perché i punti a disposizione sono ancora molti. Il bottino, per ora, è di quattro punti: vittoria con lo Slovan, pareggio col Fener, sconfitte con Real e United. Restano le ultime quattro gare. Ed è lì che si decide tutto. Quanti punti servono per passare la soglia, dai playoff alla qualificazione diretta? Ecco i conti.

Dai playoff agli ottavi: tutti gli scenari per la qualificazione della Roma

La strada per la qualificazione è ancora aperta, ma adesso non si può più sbagliare. Per entrare tra le prime 24 e conquistare almeno un posto ai playoff, alla Roma potrebbero bastare 11-12 punti. I precedenti delle ultime due edizioni lo confermano: nel 2024/25 l'ultima qualificata è stata il Club Brugge con 11 punti, mentre nel 2025/26 al Benfica di Mourinho ne sono bastati 9. La media è di 10 punti, ma Gasperini farebbe bene a puntare più in alto. Partendo da quota 4, servono almeno due vittorie e un pareggio per avvicinarsi alla soglia. Il discorso cambia per gli ottavi diretti: nelle ultime due stagioni sono serviti 16 punti per chiudere tra le prime otto. Un traguardo che per i giallorossi significherebbe vincere tutte le quattro partite rimaste. L'obiettivo è complicato, ma la qualificazione è ancora tutta da giocare.

Quattro partite per salvare la Champions: il percorso che attende i giallorossi

Psg, Sporting, Aek, Lilla. Sono gli ultimi quattro traguardi da superare prima di fare processi. Il primo è il più difficile. Al Parco dei Principi, contro i campioni d’Europa, la Roma è chiamata a una vera impresa. Verosimilmente, i giallorossi usciranno da Parigi senza punti. Ma il calcio è imprevedibile. E la Roma potrebbe stupire. Più realisticamente, i punti possono arrivare dalle tre gare successive. Tutte abbordabili. Due di queste in casa, e qui il fattore diventa decisivo: servirà anche la spinta dell’Olimpico per sognare in grande.

Il calendario

Mercoledì 25 novembre 2026, ore 21:00: PSG-

Martedì 8 dicembre 2026, ore 21:00: Roma-Sporting CP

Martedì 19 gennaio 2027, ore 21:00: AEK Atene-Roma

Mercoledì 27 gennaio 2027, ore 21:00: Roma-Lille