A poche ore dalla sfida di Champions tra Roma e Real Madrid e il ritorno di José Mourinho allo stadio Olimpico, i tifosi giallorossi hanno dedicato un nuovo striscione allo Special One davanti al Colosseo. "José, tra ferite e vittorie ci hai insegnato una via: onorare Roma fino all'ultima follia", la frase d'amore che lega i romanisti al tecnico portoghese che stasera si prenderà l'abbraccio dei tifosi.