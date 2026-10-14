Ennesima dimostrazione dei tifosi giallorossi verso lo Special One
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A poche ore dalla sfida di Champions tra Roma e Real Madrid e il ritorno di José Mourinho allo stadio Olimpico, i tifosi giallorossi hanno dedicato un nuovo striscione allo Special One davanti al Colosseo. "José, tra ferite e vittorie ci hai insegnato una via: onorare Roma fino all'ultima follia", la frase d'amore che lega i romanisti al tecnico portoghese che stasera si prenderà l'abbraccio dei tifosi.
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