Ennesima dimostrazione dei tifosi giallorossi verso lo Special One

Redazione
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Totti chiude le porte ad un ritorno alla Roma: "Non torno". Poi elogia Gasp: "È un top player"

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A poche ore dalla sfida di Champions tra Roma e Real Madrid e il ritorno di José Mourinho allo stadio Olimpico, i tifosi giallorossi hanno dedicato un nuovo striscione allo Special One davanti al Colosseo. "José, tra ferite e vittorie ci hai insegnato una via: onorare Roma fino all'ultima follia", la frase d'amore che lega i romanisti al tecnico portoghese che stasera si prenderà l'abbraccio dei tifosi.

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