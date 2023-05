Llorente: “Si continua a lavorare. Per la maglia, per la gente, per la Roma”

Tornato nei ranghi dopo l'infortunio occorsogli nella sfida contro l'Atalanta, che per un po' l'ha tenuto lontano dal terreno di gioco, Diego Llorente prosegue ad allenarsi per essere al meglio in questo decisivo finale di stagione della Roma. "Si continua a lavorare. Per la maglia, per la gente, per la Roma", ha dichiarato su su Instagram il difensore giallorosso, che oggi ha svolto insieme al gruppo la seduta a Trigoria aperta alla stampa per il Media Day.