L’emozione di Sabatini e le scuse a Totti: “Ho sbagliato”. La risposta è commovente – VIDEO

Risate ma anche grandi emozioni durante la presentazione dell’autobiografia di Sinisa Mihajlovic ‘La Partita della Vita’. Tanti i campioni che hanno partecipato in diretta, da Roberto Mancini a Zlatan Ibrahimovic, Dejan Stankovic ma anche Francesco Totti e Walter Sabatini. Soprattutto i due ex Roma sono stati protagonisti di un momento commovente, con l’ex ds giallorosso – ora al Bologna con Mihajlovic – che ha fatto pubblicamente le sue scuse all’ex capitano: “Era come la luce sui tetti di Roma al tramonto, una luce che non vuole mai morire, è vivida e arriva fino alla notte. Fino all’ultimo respiro è stato un grande calciatore e io sono stato fortunato e vederlo giocare, anche se sono stati gli ultimi anni. Ma ho un grande rammarico nella mia vita. In una o due circostante, in separata sede, gli ho detto ‘Smetti!’, perché avevo paura che le sue qualità fisiche declinassero, mi sarebbe dispiaciuto se avesse chiuso la sua carriera tramontando in campo”.

Sabatini continua: “Però poi ho capito di aver detto una grande ca****a, perché lui giocava divertendosi. La sensazione di aver fatto un grande errore con lui è aumentata soprattutto dopo aver visto il suo film. Fino all’ultimo si è divertito, quindi ti chiedo scusa Francesco. Ho fatto una ca***ta, una delle tante della mia vita”. Colto quasi di sorpresa, emozionato e forse anche un po’ commosso, Totti risponde quasi con una carezza: “Non si preoccupi direttore, tutti facciamo le ca***te. E’ una frase bellissima, la terrò per sempre con me“.