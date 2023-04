Lega Calcio a 8, Totti sbaglia il rigore ma vince la Coppa Italia davanti a Noemi

Giornate ricche di eventi per Francesco Totti che dopo aver visitato Madrid e prima del collegamento con Dazn, ha avuto il tempo anche per rimettersi gli scarpini e condurre la sua Totti Weese alla conquista della seconda Coppa Italia consecutiva nonostante il rigore fallito. Parterre d’eccezione al Bettini Cinecittà con l’ex capitano giallorosso seguito da vicino dal fratello Riccardo, l’inseparabile Noemi e i figli Cristian, Chanel e Isabel. A bordo campo ad assistere al match contro l'Ecocity Laurentino anche Giuseppe Giannini e Stefano Desideri. L'attenzione è come sempre tutta per lui ma la scena se la prende il numero 10 avversario, Nico Federici, che con un gol favoloso porta in vantaggio gli ospiti in apertura di match. La reazione della Totti arriva proprio con il beniamino di casa che direttamente dal cerchio di centrocampo sfiora il gol. Il pari si fa attendere fino al secondo tempo quando Moscardelli gira in porta una sforbiciata da applausi ma la gioia dura poco perché a riportare di nuovo avanti l'Ecocity Laurentino a pochi minuti dal fischio finale ci pensa Nolano. C'è tempo però per un altro colpo di scena firmato questa volta da Matozzo che porta il match ai calci di rigore dove Totti fallisce il tiro della vittoria spedendo la palla sul palo esterno tra la delusione e l'incredulità generale. La vittoria arriva solo qualche istante più tardi grazie a Tabarini che fa esplodere di gioia Francesco e tutto il pubblico accorso in massa solo per vederlo di nuovo in campo.