L’effetto Mourinho: nel mirino Romero e White, i tifosi sognano Lewandovski

Lewandowski sembra destinato a lasciare il Bayern Monaco a fine stagione e qualcuno ci ha già fatto più di un pensierino

Alla vigilia di Inter-Roma, Paulo Fonseca ha parlato della sfida in conferenza stampa, soffermandosi anche sulla motivazione per la quale la squadra ha mollato la presa in campionato, ritrovandosi a lottare per il 7° posto: "Penso che non è stato volontario, non è stato cosciente. Arrivare in semifinale è importante e i ragazzi hanno magari incoscientemente pensato più all'Europa League e meno in campionato". Per la sfida contro i nerazzurri Fonseca potrà contare su alcuni giocatori che erano rimasti ai box negli ultimi giorni: "Domani avremo El Shaarawy, Perez e Villar. Sono pronti per aiutare la squadra". Inoltre ha parlato anche del ruolo di domani di Mancini: "Giocherà come difensore centrale". Anche Conte ha rilasciato qualche dichiarazione in vista della sfida: "La Roma è un’ottima squadra quindi ci aspettiamo una formazione che ha voglia di finire nel miglior modo possibile la stagione. Nelle mie due stagioni abbiamo fatto solo pareggi contro la Roma e questa è la testimonianza che c’è stato e ci sarà tantissimo equilibrio".

Esattamente una settimana fa la Roma annunciava José Mourinho come allenatore dalla prossima stagione. Oggi il portoghese ha parlato in un'intervista con il suo trading partner XTB: Per me ogni partita ha una pressione perché c'è sempre un significato diverso. C'è pressione in un derby, in una semifinale per arrivare in finale, in una finale per vincere il trofeo e tre punti per avanzare in classifica e non perdere la posizione. Quando prendo decisioni importanti, mi assicuro di avere tutte le informazioni di cui ho bisogno a portata di mano. Questa è la 'tattica' migliore perché è impossibile prendere decisioni senza conoscere tutti i dettagli e prendere tempo per capirli". Nell'avventura al Manchester United Mourinho è rimasto impressionato da Sergio Romero, portiere dei Red Devils. Come riferito dal Telegraph, il portoghese avrebbe cercato di acquistarlo al Tottenham già ad agosto e ora vorrebbe portarlo a Roma. L'estremo difensore quest'estate lascerà la squadra dopo essere caduto in basso nelle gerarchie. Oltre al portiere, Mourinho vorrebbe portare nella Capitale Ben White, difensore del Brighton che in questa stagione si è affermato come uno dei migliori centrali della Premier League. Secondo 'The Sun', infatti, la Roma sarebbe entrata nella corsa al classe '97 su precisa richiesta di Mourinho. Ma non sarà facile, visto che il Brighton vorrebbe almeno 45 milioni di sterline (circa 52 milioni di euro).