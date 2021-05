Inter, Conte: “Roma un’ottima squadra, non ha intenzione di mollare”

Le parole dell'allenatore nerazzurro: "Nelle mie due stagioni abbiamo fatto solo pareggi contro la Roma e questa è la testimonianza che c’è stato e ci sarà tantissimo equilibrio"

Alla vigilia della sfida tra Inter e Roma, Antonio Conte ha lasciato alcune dichiarazioni a Inter Tv. I nerazzurri hanno già vinto lo scudetto, per cui la gara di domani servirà solo ai giallorossi per mantenere il 7° posto. Queste le parole dell'allenatore: "La Roma è un’ottima squadra quindi ci aspettiamo una formazione che ha voglia di finire nel miglior modo possibile la stagione. Dopo che affronteranno noi avranno il derby, che è una partita molto sentita quindi non avranno nessuna intenzione di mollare. Sono un’ottima squadra guidata da un ottimo allenatore come Fonseca, quindi ci aspettiamo una bella partita. Nelle mie due stagioni abbiamo fatto solo pareggi contro la Roma e questa è la testimonianza che c’è stato e ci sarà tantissimo equilibrio".