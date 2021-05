Roma, Mourinho punta Romero: il portiere del Manchester uno dei primi colpi

Lo Special One avrebbe cercato di portarlo anche al Tottenham la scorsa estate

Mourinho deve ancora sedersi sulla panchina della Roma ma già si pensa ai rinforzi che la società potrebbe regalare allo Special One nel prossimo calciomercato. In porta si starebbe pensando a Sergio Romero del Manchester United, scrive il Telegraph, ex squadra del portoghese. Come riferito dal tabloid, Mourinho avrebbe cercato di portarlo al Tottenham ad agosto. L'estremo difensore quest'estate lascerà i Red Devils dopo essere caduto in basso nelle gerarchie. Ingaggiato nel 2015 come alternativa a David de Gea, negli ultimi tempi ha visto il campo raramente visto che Solskjaer gli preferisce addirittura Dean Henderson.